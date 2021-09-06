هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية ((راندڤو)) لمسن تحت مظلة التأمين...

الرعاية الصحية تستحدث تقنية (راندڤو)، ضمن حزم الخدمات العلاجية والتقنيات المحدثة بمستشفياتها بمحافظة بورسعيد، وتنجح في إجراء عملية بتقنية (راندڤو)، وذلك لمسن يعاني من صفراء انسدادية، حيث تعتمد التقنية الجديدة على استخدام المنظار والأشعة التداخلية معًا خلال العملية، وذلك لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وجاء قرار العملية، بعد أن تم عمل محاولات متكررة لإجراء منظار قنوات مرارية للمنتفع المشار إليه من قبل، وعليه تم تحضير المريض لإجراء عملية (راندڤو)، والتي تتم بمشاركة استشاري المناظير مع استشاري الأشعة التداخلية، وذلك لإزالة سبب انسداد القنوات الصفراوية مع تركيب دعامة له، وذلك دون تحميل المريض أكثر من 300 جنيه فقط نسبة مساهمة.

هذا؛ وقد تمت العملية بنجاح علي يد الفريق الطبي المتميز والمكون من :-

أ.د/ أحمد مدكور "رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير وعضو هيئة التدريس بجامعة حلوان"

أ.د/ كريم عبدالتواب "أستاذ الأشعة التداخلية بكليه الطب جامعة عين شمس".

د/ أحمد حسن "مدير وحدة المناظير بمستشفى التضامن".

د/ أحمد خميس "استشاري التخدير".

وبمشاركه متميزة من طاقم التمريض .