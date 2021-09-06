ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه ستتم إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، يوم 8 سبتمبر الجاري.

واشار د.مجاهد، إلى أن عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، يبلغوا نحو 212 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

وننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 التي اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

واوصحت انه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني التالي: HTTPS://NATEGAFANY.EMIS.GOV.EG/

ويقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة التعليم الفني، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، برقم الجلوس ، وذلك لجميع الطلاب من كافة محافظات مصر، وكل تخصصات التعليم الفني ” زراعي، تجاري، صناعي، فندقي”.