الخارجية: مصر تتابع التطورات المتسارعة فى غينيا

أكدت مصر اليوم الاثنين، متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التى تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذى آلت ‏إليه الأزمة الراهنة فى البلاد.

ودعت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - جميع الأطراف الغينية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.