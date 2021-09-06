الخارجية: مصر تتابع التطورات المتسارعة فى غينيا

أكدت مصر اليوم الاثنين، متابعتها عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التى تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذى آلت إليه الأزمة الراهنة فى البلاد.
ودعت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - جميع الأطراف الغينية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
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