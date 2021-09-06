/648922/الداخلية-تكشف-كواليس-فيديو-يظهر-مشاجرة-داخل-نادي-في-الفيوم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، كواليس تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.
دوت الخليج يرصد في السطور التاليةكواليس تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمناً تعدي 3 أشخاص على طالبتين، ومدرب سباحة، دون حدوث ثمة إصابات، خلال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بمديرية أمن الفيوم.
وبالفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين، والمشكو في حقهم، بسبب اللعب داخل النادي الرياضي، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المشكو في حقهم، على الطالبتين بالضرب، وأثناء تدخل مدرب السباحة الموجود داخل النادي لفض الاشتباك تعدوا عليه بالضرب والقذف.
وبعد تقنين الإجراءات اللأزمة، تم القبض على المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أمام رجال مباحث الفيوم بالمشاجرة، أكدوا ما جاء بالفحص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر لقي شخص مصرعه، وإصيب 2 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق ميت غمر- بنها.
تفاصيل الحادث
وكان تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة في مياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية لطريق ميت غمر بطريق بنها، أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.
قوات الإنقاذ النهري
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال السيارة وبالفحص والأنتقال أتضح أن طرفي الحادث كل من سيارة ميكروباص قيادة عاطف «أ.ع» 34 سنة – سائق، مقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، باتجاه ميت غمر، وسيارة ملاکي قيادة «زكريا.س.م» 61 سنة - بالمعاش، مقيم منطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة بذات الاتجاه.
اتضح أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى نتيجة إنفجار إطارها الأمامي الأيمن مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالسيارة.
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