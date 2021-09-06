/648926/تعليق-ناري-من-شوبيرعلي-أزمة-مصطفى-محمد-وحسام-البدري

تحدث الأعلامي أحمد شوبير، عن الأزمة التي دارت بين مصطفي محمد، وحسام البدري المدير الفني للفراعنة عقب احرازه هدف التعادل.

ويرصد دوت الخليج اتفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم،:"ان ماحدث من مصطفي محمد لاعب منتخب مصر عقب احرازه لهدف هذا تصرف غير لائق من تصرف”.

وأختتم حديثة” يجب علينا ان نعرف تفاصيل الازمة بين مصطفي محمد وحسام البدري”.

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.