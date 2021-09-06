/648928/التصريح-بدفن-جثة-عامل-لقى-مصرعه-غرقا-بترعة-الإسماعيلية-في-الخانكة

قررت نيابة الخانكة فى القليوبية، اليوم الإثنين، بالتصريح بدفن جثمان عامل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بعد توقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث بشان غموض الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دفن جثمان عامل لقى مصرعة غرقا بمياة ترعة الإسماعليلية وكشفت التحقيقات أن المتوفى سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة بالإكراه" وعثر عليه غريقا داخل المياه يرتدى كامل ملابسه وتم انتشال جثته والتحفظ عليها داخل مستشفى الخانكة المركزى. تفاصيل الواقعة وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة. و انتقلت على الفور قوات الأمن غلى مكان الواقعة، وجرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى التى حضرت على الفور وتمكنت من انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها للمدعو "محمد ش ع" 34 عامًا، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة بالإكراه" يرتدى كامل ملابسه ، كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة.

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