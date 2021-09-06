/648932/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-مصر-للبترول-في-بطولة-منطقة-القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين أول مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بملاقاة فريق مصر للبترول في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم ، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

وحرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي على تكثيف جرعة التدريبات خلال الأيام الماضية، حيث خاض الفريق مرانه على فترتين للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية بالشكل المناسب.

وشهد مران فريق رجال سلة الأهلي الختامي، تركيزا كبيرا على الدفاع المحكم مع الارتداد السريع لتنفيذ الهجمات، فضلا عن تخصيص فقرات كاملة للرميات الثلاثية من زوايا ومسافات مختلفة، استعدادا لهذه المباراة.

ويسعى فريق رجال سلة الأهلي خلال مباراته امام مصر للبترول، لتحقيق ضربة بداية قوية في بطولة منطقة القاهرة، لتكون دافعا قويًا لتحقيق اللقب، إلى جانب المنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي قد أعلن مؤخرًا عن انضمام مروان سرحان إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي قادما من نادي سموحة بداية من الموسم الجديد، حيث أنهى الجهاز الإداري إجراءات قيده، وخاض اللاعب تدريبات بدنية مكثفة لتجهيزه للمشاركة في المباريات. وأكد عبد القادر أن التعاقد مع سرحان جاء في إطار تدعيم فريق رجال سلة الأهلي بالعناصر المميزة التي طلبها الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي.

انتهت مدة إعارة أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، مع فريق سموحة، وأعلن النادي الأهلي عودته إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويأتي قرار عودة أحمد عبدالقادر إلى النادي الأهلي، بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادي الأهلى، وذلك للاستفادة من خدماته فى الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت برفقة الفريق السكندرى فى الموسم المنقضي.

الفريق الاول لكرة القدم

شارك أحمد عبدالقادر مع فريق سموحة في 27 مباراة، استطاع خلالهم إحراز 10 أهداف، وصناعة 5، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء.

ويعد موقف مشاركة أحمد عبدالقادر بشكل أساسي مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، مهمة صعبة، حيث تعاقد المارد الأحمر مع عدد من اللاعبين المميزين، والذين يلعبوا في نفس مركز أحمد عبدالقادر.