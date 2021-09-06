الليلة..مناظرة «أهلاوى وزملكاوى» لنائبان بمجلس الشيوخ مع الإعلامى خيرى رمضان

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يحل النائبيىن بمجلس الشيوخ، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، والنائب محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ضيفين فى برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض ،تحت عنوان ”اهلاوي وزملكاوي ضد التعصب” فى تمام الساعة التاسعة والنصف على فضائية القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء نواب الشيوخ اليوم فى برنامج حديث القاهرة

برنامج حديث القاهرة

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، “أن اللقاء يعد محاولة للبحث عن مخرج من التعصب الاعمي الذي يجتاح المناخ الرياضي هذه الايام ، والذي يلعب بعض الاعلاميين فيه دور البطولة المطلقة.

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما يشارك المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك عقب مشاركته بأعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ، والمُقرر عقدهما بالعاصمة بالنمساوية فيينا، خلال الفترة من 5 – 10 سبتمبر 2021.

أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب والتى سياشرك بها المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث تُعد تلك القمة جزءاً من برامج الاتحاد البرلماني الدولي وتهدف لوضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في هذا الشأن.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.