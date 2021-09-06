عايدة نصيف : الدور الاجتماعي لصندوق دوت الخليج من اهم روافد تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر

/648937/عايدة-نصيف--الدور-الاجتماعي-لصندوق-تحيا-مصر-من-اهم-روافد-تحقيق-العدالة-الاجتماعية-في-مصر

قالت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، عضو اتحاد البرلمان الدولي، أن الدور الاجتماعي لصندوق دوت الخليج والخيرى من اهم روافد تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر برعاية الرئيس الانسان عبد الفتاح السيسي.

صندوق دوت الخليج

واكدت النائبة عايدة نصيف في تصريحات لتحيا مصر أن أن صندوق دوت الخليج اصبح له ثمار متعددة لخدمة المجتمع والمواطنيين على جميع المستويات مثل المستوى الصحى والمستوى الاقتصادى ،والمستوى الاجتماعى مشيرة إلي أن الصندوق يهدف ويعمل على الارتقاء بمستوى حياة الاسر التى تحتاج الى الرعاية،وتوفير برامج الرعاية الصحية لغير القادرين ،بل وحماية الاطفال الذين بلا مأوى والمساهمة الفعلية والفورية لمواجهة الكوراث والازمات .

ابواب الخير

واوضحت النائبةعايدة نصيف، عضو اتحاد البرلمان الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعطي مثالا للرئيس الانسان الذى يشعر بنبض مواطنيه ويوفر لهم الرعاية والاهتمام والمثال والنموذج الذى نراه خير نموذج على تحقيق العدالة الاجتماعية لبعض الفئات التى تحتاج الى ذلك وهو تحرك اكبر قافلة انسانية لرعاية مليون اسرة منطلقة من العاصمة الادارية الى جميع المحافظات برعاية ورئاسة وحضور الرئيس السيسى فهو يؤسس قاعدة مهمة تحث على اهمية العمل الخيرى وفاعليته بل ويشجع الجميع والمؤسسات المجتمعية فى المشاركة فى ذلك من اجل مجتمع افضل ومتماسك ،دائما الاسرة المصرية حاضرة فى قلب وعقل الرئيس الانسان.