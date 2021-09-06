صور.. محافظ القاهرة يتابع سير العمل بمستشفى صدر العباسية

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مستشفى صدر العباسية، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.





كما تفقد محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، قسم الأطفال بالمستشفى الذى تم تطويره ورفع كفاءته مؤخرًا، وحرص خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم. وأكد "عبد العال" على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتواجد مخزون كافى منها. وشدد محافظ القاهرة على حسن استقبال المواطنين وتقديم الإرشادات لهم منذ استقبالهم على بوابة المستشفى وحتى الانتهاء من تلقيهم الخدمة الطبية.

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