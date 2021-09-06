صور.. محافظ المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى ملوى

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بعدد من القرى بمركز ملوى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف متابعة الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد.





ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.



جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وممثلى جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلى الجهات المعنية.



وبدأت جولة المحافظ بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة، حيث تابع المحافظ خلال جولته أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية المعصرة وكذلك إنشاء مدرسة الوحدة بقرية المعصرة، على مساحة 2.647 متر وإنشاء جناح بمدرسة المعصرة على مساحة 4.408 أمتار، وكذلك رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب المعصرة، وإنشاء ملعب 45 فى 90 مترا، وتم تسليمه لجهاز الإسكان وعمل تنجيل صناعى له.



وتابع القاضى أعمال توصيل الغاز الطبيعى، إذ تم الانتهاء من تحويل 50% من العملاء المتعاقدين بالقرية للعمل بالغاز الطبيعى وعددهم 1.700 عميل، كما تابع أيضا أعمال إنشاء المجمع الزراعى على مساحة 750 مترا بتكلفة 8 ملايين جنيه وكذلك أعمال إنشاء مجمع المصالح على مساحة 600 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه.



كما تايع محافظ المنيا خلال جولته بقرية المعصرة أعمال توصيل خطوط الاتصالات، إذ تم الانتهاء من 85% من الأعمال المدنية لخدمة توصيل خدمات الانترنت.

وخلال جولته بالقرية، وجه محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة بتوفير قافلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، واستمع لعدد من الأهالى ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية.



وشملت جولة المحافظ، بمركز ملوى، تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بقرية دير البرشا ومنها أعمال إنشاء المجمع الخدمى على مساحة 642 مترا، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وأعمال تطوير الوحدة الصحية بدير البرشا والأعمال الإنشائية بمشروع محطة مياه الشرب بدير البرشا 100 لتر/ ثانية، على مساحة 2.700 متر بتكلفة 77 مليون جنيه.



كما تابع محافظ المنيا أعمال تطوير المبنى الإدارى بمركز شباب وادى النعناع بقرية دير ابوحنس، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".