صور.. إزالة مخالفات البناء بـ8 عقارات فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات إزالة العقارات والأسوار المخالفة فى 4 أحياء هى "العامرية ثان، العامرية أول، برج العرب، المنتزه أول، شرق"، لوقف البناء المخالف.



وأسفرت الحملات المفاجئة عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بـ8 عقارات بواقع "عقارين بحى العامرية أول، وعقارين بحى شرق، وعقار بمدينة برج العرب، و3 عقارات بحى العامرية ثان".



وقال المحافظ إنه جرى التحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة فى العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.