غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان، اليوم أن المناطق هى: (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادى الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الثلاثاء، وحتى الساعة 6 من صباح بعد غد الأربعاء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية، والذى يتعارض مع أعمال تنفيذ منزل لكوبرى الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة،

وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.