زيارة القنصل العام المصري في شيكاجو إلى متحف The Field Museum ومتحف...

فى إطار متابعة التواجد الثقافي المصري فى ولاية إلينوي بوسط غرب الولايات المتحدة، قام السفير د. سامح أبو العينين، قنصل عام مصر فى شيكاجو، بزيارة قسم مصر الفرعونية فى المتحف الرئيسي لمدينة شيكاجو The Field Museum، وذلك بمناسبة إعادة افتتاحه فى إطار مشروع تطوير المعروض بالقسم ورفع كفاءته، حيث التقى بالدكتورة ”ليزا نيزيوليك“ مديرة البرامج والعلاقات الدولية، والدكتور ”جيمس فيليب“ رئيس قسم المصريات، والدكتور ”جون كيلي“ رئيس قسم التطوير.

استمع القنصل العام المصري خلال الزيارة إلى عرضاً شاملاً من فريق الخبراء المتخصصين فى علوم المصريات بالمتحف حول المومياوات وعدد من الآثار الفرعونية من مختلف الأسر المعروضة بالمتحف، حيث أعرب فريق الخبراء عن حرصهم على تطوير التعاون مع مصر لتطوير المعروضات من الآثار المصرية الفرعونية بما يتناسب مع عظمة مصر ومكانتها.

في نفس السياق، قام السفير د. سامح أبو العينين بزيارة المتحف المملوك للمهندس المصري كميل حليم -عميد الجالية المصرية بولاية إلينوي- Halim Time & Glass Museum، وهو أول متحف مملوك لمواطن مصري فى المهجر ويحتوي على تحف منتقاه وثمينة، حيث استعرض المهندس كميل حليم التطوير الجديد الذي تم استحداثه بالمتحف بإضافة قسم كبير للمقتنيات الزجاجية الثمينة التاريخية من الزجاج والكريستال.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعادة افتتاح متحف “Halim Time & Glass Museum” فى مطلع العام القادم بمشاركة شخصيات عامة مصرية وأمريكية، وهو ما يعكس النجاحات التي حققها الجيل الأول من المصريين بالمهجر ليس فقط فى مجالات الهندسة والطب والمال، بل فى الثقافة والفن وتحقيق تواجد مصري مُشرف فى الولايات المتحدة.