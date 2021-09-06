محافظة الجيزة .. قطع المياه عن بعض شوارع منطقة المهندسين بالجيزة لمدة 8 ساعات

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق ٧/ ٩/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٦ من صباح يوم الاربعاء الموافق ٨ / ٩ /٢٠٢١ .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لاعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية و الذي يتعارض مع اعمال تنفيذ منزل لكوبري الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعه الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الإنتهاء منها.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.