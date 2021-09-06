وصول بعثة مصر لمطار القاهرة قادمة من طوكيو.. صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس من منتخب روسيا بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات، بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والمقامة حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.