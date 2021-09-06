بملابس رياضية مثيرة.. منة فضالي تستعرض رشاقتها

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أطلت الفنانة المصرية منة فضالي على متابعيها بإطلالة رياضية جريئة، أبرزت من خلالها أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، الذي طالما أبهرتنا به.

دوت الخليج يستعرض أحدث ظهور للفنانة منة فضالي، التي أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث إطلالات منة فضالي

نشرت فضالي صور سيلفي جديدة من أمام المرآة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وبدت بملابس رياضية، حيث ارتدت بنطال مجسم، ونسقت عليه كروب توب باللون الأسود.

واعتمدت منة تسريحة شعر انسيابية مع وضع مكياج نهاري هادئ ليتناغم مع إطلالتها، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات.

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

هذا وقد احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها، الموافق 4 سبتمبر الجاري، ووجهت إليها العديد من المعايدات، متمنين لها عيد ميلاد سعيد.

منة فضالي تخضع لعملية جراحية

وكانت الفنانة منة فضالي، قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، بينما لم تكشف عن سبب هذه الأزمة أو نوع العملية الجراحية التي أجرتها، حيث اكتفت بتعليق مقتضب: «عملية خفيفة إدعولي»، ولتعود بعد ساعات قليلة لطمأنت جمهورها ومتابعيها بمغادرتها المستشفى.

وكتبت منة فضالي، تعليقًا عبر حسابها على «الفيس بوك» قائلة: الحمدلله أنا خرجت من المستشفى، وزي الفل الحمدلله، ومش عملية تجميل أقسم بالله.

وتابعت: بالعكس لو تجميل هقول، شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا، على رأسي ألف شكر، وشكرًا صديقي الدكتور محمود السيد.

منة فضالي تتألق في دراما رمضان 2021

وشاركت الفنانة منة فضالي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب، ومي عمر، ومحمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي.