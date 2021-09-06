/648939/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-لاعادة-النظر-فى-مواد-الاستثمار-بقانون-الرياضة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن الاستثمار الرياضى، متابعا:" على الرغم من وجود باب كامل فى قانون الرياضة الجديد يتناول الاستثمار بالتفصيل، إلا أن النتائج على أرض الواقع ليست المرجوة".

دوت الخليج يرصد تقدم أيمكن محسب بطلب احاطة بشأن الاستثمار الرياضي

الاستثمار الرياضي

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي النشاط الرياضى اهتمام خاص، واتضح ذلك خلال السنوات الأخيرة، بل فئة الشباب تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم الاستثمار الرياضى واحدا من أبرز الملفات التى يجب أن تشهد ترجمة على الأرض، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والتوجيهات سواء كان هذا الاستثمار فى البشر أو من خلال الشركات بشكل عام.

مراكز الشباب

وأشار محسب، إلى أن ملف الاستثمار بشكل عام شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن ينعكس ذلك على الاستثمار الرياضى الذى يُعد من أهم وأبرز المحاور التي من الممكن أن تعتمد عليها الدولة فى كونه موردا هاما من موارد الخزانة العامة شريطة حسن استغلاله، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل كبير فى مواردها العامة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستثمار الرياضي فى البشر من خلال اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيع الشركات على الإقبال على الاستثمار الرياضى، ويكون ذلك من خلال إطلاق مبادرات لاكتشاف المواهب والنوابغ على مستوى الجمهورية، وفيما يخص الاستثمار الرياضى للشركات يجب إعادة النظر فى النصوص المتعلقة بذلك فى القانون ومنح الشركات المزيد من الحوافز والضمانات و التيسيرات والتسهيلات لضمان تحقيق فلسفة الاستثمار على الأرض.