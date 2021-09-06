/648942/مستشار-المهن-الموسيقية-يكشف-سبب-رفض-النقابة-لاعتذار-حسن-شاكوش

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

دوت الخليج يكشف السر وراء عدم قبول اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حين أنها خففت عقوبة رضا البحراوي.

إيحاءت حسن شاكوش كلمة السر وراء إيقافه

وكشف علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية على هامش ذلك القرار، السر وراء رفض القابة اعتذار مطرب المهرجانان حسن شاكوش مقابل تحفيف عقوبة رضا البحراوي.

فقال عامر خلال تصريحات صحفية: "حسن شاكوش استخدم إيحائات غير مقبولة، وقال على شعبة مقبولة في مصر أن اللي أبوها طبال بتطلع رقاصة، بينما رضا كان حريص وحذر، ولذلك كان العقاب على مقدار غلطه".

بداية الأزمة بين شاكوش والبحراوي

بدأت الأزمة بين شاكوش والبحراوي خلال حفلهما في الساحل الشمالي السبت 28 أغسطس، عندما تواجد شاكوش وفرقة البحراوي في نفس الوقت على المسرح، وطلب شاكوش من الفرقة النزول من على خشبة المسرح؛ لبدء حفلته الغنائية، وبالفعل بدأ شاكوش فقرته، إلا أن الفرقة عادت مرة أخرى قبل انتهائه من الغناء، ما أثار غضبه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، فتدخل مطرب المهرجانات حمو بيكا لحل الأزمة.

وعند حضور البحراوي علم بما حدث، فوجَّه التحية إلى فرقته الموسيقية، ثم وجه حديثه إلى شاكوش، قائلًا: «شاكوش فين، مشي؟، كنت عايزه والله بس للأسف خد بعضه ومشي، عايزه يدعي لحمو بيكا».

ليرد عليه شاكوش ضاحكًا من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»: «أنا هربان يا جماعة أنا هربان، أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا، أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

نقابة الموسيقيين تمنع شاكوش والبحراوي من الغناء لمدة شهر

ولم تتوقف حرب الكلام بينهما عند هذا الحد بل استمرت حتى أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر الأربعاء الماضي منع شاكوش والبحراوي عن ممارسة الغناء لمدة شهر.

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيان صادر عنها: «وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة».

عقد جلسات صلح بين شاكوش والبحراوي

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عقد المطرببين جلسات صلح بينهما، من خلال نشر فيديو عبر «فيسبوك»، ظهرا فيه سويًا وقدما الاعتذار للنقابة والجمهور، قائلين: «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر، وكان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله أننا كويسين».