/648943/الداخلية-تكشف-ملابسات-خطف-طفل-في-أسيوط-و-ضبط-مرتكبي-الواقعة

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من «نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز»، بأنه أثناء لهو نجله «طفل يبلغ من العمر الـ6سنوات، أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصان مجهولان يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون لم يحدد رقمها بإختطاف نجله وهروبهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل خطف طفل أسيوط

على الفور تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع قطاعى "الأمن الوطنى ، الأمن المركزى" والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.

وقد توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامى وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز ، وقاموا بالإتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، ومن خلال تكثيف التحريات والإعتماد على الإمكانيات الفنية ، ومصادر جمع المعلومات، توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم « 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز».

مجموعات قتالية

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعُثر بجواره على «بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها - سلاح أبيض "مطواة" - الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة» ، وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزة أحدهم «فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار».

وتحرير الطفل المختطف سالماً .. الأمر الذى لاقى إستحسان جميع أهالى القرية.