رئيس صحة النواب يتفقد مركز صحة الاسرة بعابدين«صور »

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دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة رئيس صحة النواب لمركز طبي عابدين

مركز طبي عابدين

وتعد زيارة سيادته للمركز من ضمن فعاليات تفقد المنشئات الصحية بالدائرة 13 (عابدين) للوقوف على أهم المشكلات التى تواجه المواطنين وفريق القطاع الطبي والأجهزة التنفيذية والعمل على حلها.

المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

هذا ويشارك المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك عقب مشاركته بأعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ، والمُقرر عقدهما بالعاصمة بالنمساوية فيينا، خلال الفترة من 5 – 10 سبتمبر 2021.

أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب والتى سياشرك بها المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث تُعد تلك القمة جزءاً من برامج الاتحاد البرلماني الدولي وتهدف لوضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في هذا الشأن.

ومن المُقرر خلال تلك القمة أن يتصدى البرلمانيون لقضايا ذات صلة بمكافحة الإرهاب مثل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب ودور البرلمانيين في منع الإرهاب والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية، كما ستشهد تلك القمة البرلمانية مناقشة تفشي الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، والسعي من أجل التوصل لحلول حقيقية لمكافحة الارهاب، وتقديم الدعم لدول وشعوب تلك المنطقة.

يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفى جالى يشارك على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الانترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.