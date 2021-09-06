حقوق النواب تستعرض جهود مصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية بلقاء رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية

التقي النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر، بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

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