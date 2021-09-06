/648948/بعد-التعادل-أمام-الجابون-تعرف-علي-موعد-مباراة-منتخب-مصر-القادمة

يستضيف المنتخب المصري شقيقه الليبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي القادم في أكتوبر 2021.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة مصر وليبيا :

ومن المقرر إقامته مباراة مصر وليبيا أيام بين 6أو9 أكتوبر المقبل فى القاهرة، على أن اللقاء الثانى خلال أحد أيام من 10 إلى 12 أكتوبر.

فاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، ليصبح رصيده 3 نقاط، وينتظر مباراة صغبة في الجولة الثانية ضد أنجولا.

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.