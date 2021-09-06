/648951/الصور-الأولى-من-مراسم-جنازة-سمير-الملا-بمسجد-جامعة-مصر-للعلوم-والتكنولوجيا

أُقيمت منذ قليل مراسم جنازة الفنان والطبيب سمير الملا من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن رحل عن عالمنا،فجر اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض.

دوت الخليج يرصد اللقطات الأولى من جنازة الفنان والطبيب سمير الملا، الذي وافته المنية فجر اليوم.

نجل الراحل سمير الملا يعلن موعد ومكان تشيع جثمان والده

وقال الدكتور محمد سمير الملا، نجل الفنان الراحل، إن جثمان والده من المقرر أن يشيع بعد صلاة ظهر الإثنين من مسجد «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

أحمد فلوكس ينعي الراحل سمير الملا

وحرص الفنان أحمد فلوكس على نعي الراحل، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وقال «فلوكس»، في فيديو نعي «الملا»: «الله يرحمك يا دكتور سمير ويصبر ولادك وبناتك... اتربيت في بيتك وكنت أعشق روحك الطيبة المرحة... الله يرحمك.. الطبيب الإنسان».

وأضاف «فلوكس»: «دكتور سمير الملا، دمث الخلق، غزير العلم، وأحد أهم أطباء المخ والأعصاب بمصر، والذي لم يلقى الصيت الوافر من شهرة علمه، قدر معرفة الكثيرين له ببعض الأدوار الصغيرة على شاشة التلفزيون والسينما، والتي كانت دائما ماتحمل طابع الابتسامة الراقية الهادئة كروحه».

السيرة الذاتية لسمير الملا

يعمل الفنان الراحل أستاذًا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

سمير الملا هو طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن فاشترك في العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره.

ومن المسلسلات التى اشترك بها «مبروك جالك ولد» عام١٩٧٨ و «دموع فى عيون وقحه» عام ١٩٨٠ و «رأفت٨٠» و «رأفت الهجان» عام١٩٩٠ و «الفرار من الحب» عام ٢٠٠٠ و «إغتيال شمس» عام٢٠١٠ ومن أفلامه «الإرهاب» عام١٩٨٩ و «قشر البندق» عام١٩٩٥ و «التوربينى» عام ٢٠٠٧.

آخر أعمال الراحل سمير الملا

وكانت آخر أعمال سمير الملا على شاشة التليفزيون مسلسل «صاحب السعادة» بطولة الزعيم عادل إمام عام 2014.

و تدور أحداث مُسلسل «صاحب السعادة» حول الموظف الحكومي السابق بهجت، والذي يلعب دوره النجم عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الإجتماعية بصورة ساخرة. بينما زوجته ووالدة أبنائه الـخمسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في محل سكنهم القديم.. مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.