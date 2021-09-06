تسهيلات كبيرة وإجراءات احترازية مشددة فى وحدة مرور فيصل

جدة - نرمين السيد - تستقبل وحدة مرور فيصل المواطنين لإنهاء معاملاتهم من استخراج رخصة أو ترخيص سيارة، فيما أعلنت عن عدد من التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وسط إجراءات احترازية مشددة.





يأتى ذلك فى إطار تطوير المنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتطوير وحدات ترخيص المرور باحداث التقنيات الحديثة.

وتعد وحدة تراخيص مرور فيصل المطورة، بإشراف العقيد أحمد هاشم رئيس مجمع تراخيص فيصل، من ضمن 14 وحدة تراخيص بالجيزة، برئاسة اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور للجيزة، وتشمل الوحدة مناطق: بولاق الدكرور، وفيصل، والعمرانية.

وقال الرئد محمد صلاح، المسؤول عن استخراج الرخص الخاصة، إن الوحدة تعمل بنظام الترقيم الآلى، وبها 30 شباكًا لاستكمال دورة المستندات فى عدة دقائق، كما يوجد شباك استخراج شهادات البيانات، مضيفًا أن هناك مكانًا مخصصًا لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف صلاح، أن الوحدة تشمل ساحة متطورة لفحص السيارات، وبداخلها وحدة نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، لافتا إلى أن ذلك يأتى حرصًا من مديرية أمن الجيزة وبناء على تعليمات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول الوزير مدير أمن الجيزة، لتقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت، وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين.

وأوضح أن استراتيجية الإدارة العامة للمرور تهدف إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص المرور بأحداث التقنيات الحديثة، مع مراجعة كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للمواطنين أثناء التعامل داخل الوحدة، والزام المترددين على ارتداء الكمامة، والاهتمام بمسافات التباعد بين المواطنين والتعقيم قبل وبعد أوقات العمل.