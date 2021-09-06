صور.. محافظ القاهرة يتابع تطعيم العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر بالنزهة

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واطمأن محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التى يمر بها متلقى اللقاح والتقى عدد من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم.
وأشار المحافظ إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات فى إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات فى مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الإنتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى البالغ عددهم ما يقارب 150 ألف شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من تطعيم كل العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخصوصا مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.
رافق المحافظ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد شوقى مدير مديرية الصحة.
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