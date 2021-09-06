إطلاق أكبر قافلة للعمل الخيرى برعاية الرئيس السيسى فى الفيوم

وكشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال تفقده القافلة يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عن أن قافلة صندوق (تحيا مصر) لمحافظة الفيوم، شملت 29 سيارة ومقطورة محملة بـ 48 ألف كرتونة مواد غذاىٔية جافة زنة الكرتونة 11 كجم، كما تشمل أجهزة كهرباىٔية مقدمة لعدد 10 فتيات كتجهيز عرائس من غير القادرات، بالإضافة إلى 30 كرسى غسيل كلوى سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية الصحة على مستشفيات الفيوم العام وإطسا وأبشواى وطامية، و5 أجهزة تنفس صناعى لوحدة الرعاية المركزة بمستشفى التأمين الصحى، مثمناً جهود الرىٔيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق فعاليات قافلة العمل الخيرى الأكبر من نوعها خلال هذا العام، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.
ولفت الأنصارى إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذاىٔية على الأسر الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث يتم استلام هذه المساعدات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقاىٔية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.
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