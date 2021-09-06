إطلاق أكبر قافلة للعمل الخيرى برعاية الرئيس السيسى فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - انطلقت قافلة المساعدات الاجتماعية والطبية المقدمة من صندوق "تحيا مصر" للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، ضمن قافلة العمل الخيرى الأكبر للعام 2021، والتى أطلقها الرىٔيس عبد الفتاح السيسى؛ لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن، بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى.





وكشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال تفقده القافلة يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عن أن قافلة صندوق (تحيا مصر) لمحافظة الفيوم، شملت 29 سيارة ومقطورة محملة بـ 48 ألف كرتونة مواد غذاىٔية جافة زنة الكرتونة 11 كجم، كما تشمل أجهزة كهرباىٔية مقدمة لعدد 10 فتيات كتجهيز عرائس من غير القادرات، بالإضافة إلى 30 كرسى غسيل كلوى سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية الصحة على مستشفيات الفيوم العام وإطسا وأبشواى وطامية، و5 أجهزة تنفس صناعى لوحدة الرعاية المركزة بمستشفى التأمين الصحى، مثمناً جهود الرىٔيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق فعاليات قافلة العمل الخيرى الأكبر من نوعها خلال هذا العام، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية. ولفت الأنصارى إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذاىٔية على الأسر الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث يتم استلام هذه المساعدات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقاىٔية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

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