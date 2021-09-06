صور.. قنصل مصر فى شيكاغو يزور المتحف الميدانى للتاريخ الطبيعى

جدة - نرمين السيد - زار السفير سامح أبو العينين، قنصل عام مصر فى شيكاغو، قسم مصر الفرعونية فى المتحف الرئيسى لمدينة شيكاجو The Field Museum، بمناسبة إعادة افتتاحه فى إطار مشروع تطوير المعروض بالقسم ورفع كفاءته، وذلك فى إطار متابعة التواجد الثقافى المصرى فى ولاية إلينوى بوسط غرب الولايات المتحدة.





والتقى السفير سامح أبو العينين بالدكتورة "ليزا نيزيوليك" مديرة البرامج والعلاقات الدولية، والدكتور "جيمس فيليب" رئيس قسم المصريات، والدكتور "جون كيلى" رئيس قسم التطوير.



واستمع القنصل العام المصرى خلال الزيارة إلى عرض شامل من فريق الخبراء المتخصصين فى علوم المصريات بالمتحف حول المومياوات وعدد من الآثار الفرعونية من مختلف الأسر المعروضة بالمتحف، إذ أعرب فريق الخبراء عن حرصهم على تطوير التعاون مع مصر لتطوير المعروضات من الآثار المصرية الفرعونية بما يتناسب مع عظمة مصر ومكانتها.



كما زار السفير أبو العينين المتحف المملوك للمهندس المصرى كميل حليم -عميد الجالية المصرية بولاية إلينوى- Halim Time & Glass Museum، وهو أول متحف مملوك لمواطن مصرى فى المهجر ويحتوى على تحف منتقاه وثمينة، حيث استعرض المهندس كميل حليم التطوير الجديد الذى تم استحداثه بالمتحف بإضافة قسم كبير للمقتنيات الزجاجية الثمينة التاريخية من الزجاج والكريستال.



تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعادة افتتاح متحف “Halim Time & Glass Museum” فى مطلع العام القادم بمشاركة شخصيات عامة مصرية وأمريكية، وهو ما يعكس النجاحات التى حققها الجيل الأول من المصريين بالمهجر ليس فقط فى مجالات الهندسة والطب والمال، بل فى الثقافة والفن وتحقيق تواجد مصرى مشرف فى الولايات المتحدة.