حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وحدات سكنية بعد  مخالفة شروط التعاقد بالسادات

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لبدرومات ومحل ووحدة سكنية لمخالفة شروط التعاقد والغرض من التخصيص بالمنطقة السكنية الـ 15 ، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة.





وأوضح المهندس علاء منيع، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ4 بدرومات سكنية لمخالفة تغيير النشاط، ومحل تجاري بنشاط سوبر ماركت، ووحدة سكنية لتحويلها من سكنى إلى تجارى. وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على الإدارات المعنية بضرورة المتابعة الدورية بمختلف مناطق المدينة لمنع المخالفات وإزالة الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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