انت الان تتابع تفاصيل خبر مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ورابط الحصول عليها عقب انتهاء المؤتمر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتم اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية غلق التقديم للجامعات الحكومية، وذلك بعد انتهاء فاعليات مؤتمر إعلان نتائج التنسيق، حيث كان أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قبول طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة2021، بحد أدنى يصل الى 62.7% للشعبة العلمية بفرعيها علمي العلوم والرياضيات، و58% للشعبة الأدبية.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وفق تصريحات عبدالغفار فإن تنسيق المرحلة الثانية من المتوقع ان يشهد انخفاضا لطلاب العلمي بنحو 15% مقارنةً بالعام الماضي، وعليه فيتناول (مصر فايف) توقعات تنسيق الكليات لشعبة العلمي علوم 2021 بالمرحلة الثانية بالمقارنة، والتي جاءت كالتالي:

– كلية علاج طبيعي العام الماضي 401.5 درجة بنسبة 97.9%، ومن المتوقع ان تتراجع الحد الأدنى لـ82.9%.

– الطب بيطري الحد الأدنى العام 398 درجة بنسبة 97%، تتراجع هذا العام الى لـ82%.

– التمريض الحد الأدنى للقبول العام الماضي 335 درجة بنسبة 81.7%، من المتوقع أن تتراجع نسبة الحد الأدنى لهذا العام لـ66.7%.

– كلية الزراعة العام الماضي 334 درجة بنسبة 81.4%، متوقع يتراجع الحد الأدنى لهذا العام لـ 65%.

المؤشرات المتوقعة لعلمي رياضة

كلية الهندسة:-

– وصل الحد الأدنى لكلية الهندسة العام الماضي 2020 الى 385 درجة بنسبة تصل 93.9%، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الحد الأدنى للقبول 2021 لـ 78.9%.

هندسة الحاسبات:-

– بلغ تنسيق الحاسبات والمعلومات العام الماضي 393.5 درجة بنسبة تصل إلى 89%، ومن المتوقع أن تنخفض في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لأقل من 78%.

المؤشرات المتوقعة للشعبة الأدبية ورابط النتيجة

حيث من المتوقع وفقا لمجاميع طلاب الثانوية العامة الحالي انخفاض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية بنحو 9%، مقارنة بتنسيق 2020.

– حيث سجلت كلية التجارة 318 درجة بنسبة 77.5%، ومن المتوقع ان يصل الحد الأدنى لهذا العام بين 64.9 و 63%.

– كلية الأداب العام الماضي 315 درجة بنسبة 76.8%، ومن المتوقع أن تتراجع ما بين 60 % و 63%.

– كلية الحقوق الحد الأدنى للقبول بالجامعات العام الماضي 298 درجة بنسبة 72.5%، ومن المتوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 59% و 61%.

ويمكنك معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية فور ظهورها من هنا.