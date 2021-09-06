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/648960/الأزهر-تفتح-باب-التحويلات-للجامعات-والمعاهد-الحكومية -خاص
فتحت جامعة الأزهر، الباب لطلاب النقل للتحويل بين كليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2021\2022، على أن تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.
دوت الخليج
وحصل "دوت الخليج" على قرار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الخاص بشروط التحويل بين كليات القاهرة والأقاليم، للطلاب المنتظمين والمنتسبين.
شروط التحويل بين كليات القاهرة والأقاليم، للطلاب المنتظمين والمنتسبين
ونص القرار، على أنه يحق لطلاب جامعة الأزهر المنتسبين والمنتظمين المقيدين بكليات الجامعة، الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية أو الخاصة سواء داخل مصر خارجها، بشرط التأكد من موافقة تلك الجامعات والمعاهد قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يحق للطلاب التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، يحق التحويل بينها شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.
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