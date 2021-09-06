/648957/النائبة-صبورة-السيد-الرئيس-السيسي-أب-لكل-المصريين-والتعليم-الفني-في-مصر-أصبح-بمفهوم-الصنايع-بختها-مش-ضايع-وحياة-كريمة-جسدت-رؤية-الدولة-في-ترسيخ-العدالة-الاجتماعية--صور-وفيديو

حلت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ضيفا في ندوة حوارية على موقع دوت الخليج، تحدثت فيها عن التعليم الفني في مصر، وما هي النظرة السائدة في المجتمع تجاه هذا الملف والذي أصبح من الملفات الهامة التي تساهم في دفع الاقتصاد، وما هي جهود الدولة في الأونة الاخيرة للارتقاء به.

وقالت النائبة صبورة السيد أن مثل الصنايع بختها ضايع، مثل ليس في محله وغير صحيح بالمرة، حيث أن الانسان الذي يعمل بيديه هو انسان عظيم، وان الدبلومات الفنية ثقافة المواطن عنها أنها مستوى أقل من العادي وبالتالي لا يقوموا بادخال ابنائهم هذه المدارس، حيث ان هذه الثقافة كتنت مغلوطة وفي حاجة للتصحيح.

ولفتت النائبة صبورة السيد ان الاداء داخل مدارس التعليم الفني كان دون المستوى، وكان مستوى التعليم فيها متدني، حيث ان الطالب لا يقوم بالتعلم في المواد، أو مهنة يستفيد منها :" لا بيتعلم مهنة ولا تعليم عالي"، مشيرة ان التعليم الفني شهد اهمال كبير من الدولة والقائمين عليه حيث اصبحنا نرى ان المهن في مصر يكون فيها التعليم من قبل الصبيان وبالتالي فقدت الاتقان والكفاءة.

وأضافت انها قامت بزيارة المجمع التكنولوجي في الأميرية، حيث ان الدولة اصبحت تهتم بالتعليم الفني من خلال عمل مدارس ومعاهد فنية تساهم في الارتقاء بهذه المهن، حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عليها ان تقوم بالبحث في هذا الامر، والبحث عن مهن تتماشى مع بيئة التطور التكنولوجي، وهذا ما بدأت فيه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

وأضافت اننا في حاجة للتوعية الاعلامية وان يكون هناك شعور للطالب، بأن هناك مستقبل مبهر ينتظره، من خلال عمله وخبرته، ونحن نرى ان هذا الملف منتشر بشكل كبير في الدول الخارجية، حيث ان ولي الأمر عليه ان يقوم بتشجيع ابنه في هذا الملف وان يكون دافع له وليس إيلامه بسبب دخوله وممارسته هذا النوع من المهن.

وأشارت إلى ان الصورة عن التعليم الفني تكونت عند المصريون، كانت خاطئة، مضيفة:" مش عايزين نكون بلاد شهادات، حيث ان المهم يكون ابني بيشتغل ايه، وليس أن يكون معه شهادات بلا قيمة، حيث أن هناك أمثله كبيرة من خريجي الجامعات يمتهنون مهن لم يقوموا بدراستها، ولجأوا اليها مضطرين، حيث انه لو قاموا بدراسة هذه المهن من قبل لكان الوضع اختلف، وستكون مهارتهم عاليه وقدراتهم أكثر قوة.

وأشارت إلى أنها كنائبة في البرلمان ترى ان جهود السلطة التنفيذية كبيرة، حيث ان الرئيس السيسي يسبق الزمن لتطوير الزمن، حيث أن مرور السبع سنوات على حكمة، مصر شهدت تغير غير مسبوق في كافة المجالات والقطاعات سواء صحية او تعليمية أو اجتماعية او اقتصادية وصناعيا، حيث أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، فالرئيس الان اصبح ينظر إلى القرى من خلال مبادرة حياة كريمة والتي هي الاعظم في المبارات على مر السنوات الماضية

وعن مبادرة حياة كريمة قالت النائبة صبورة السيد أن الرئيس أب حنين لكل المصريين، حيث انه يقف بجانب المصريين ويعول هم كل المواطنين ، حيث انه قام بفتح كافة الملفات التي تلمس المواطن، ونظر غلى المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعمهم ورفع مستواهم المادي والمعيشي والخدمي والصحي.

وأشار إلى ان مصر نجحت في تقوبة علاقاتها على المستوى الخارجي، حيث أنت الرئيس السيسي اعاد هيبة ووضصع الدولة المصرية مرة اخرى، بشكل يفخر به جموع المصريين، كما أن الدبلوماسية المصرية تقوم بجهود عظيمة في تدعيم العلاقات وتقوية موقفنا على المستوى الخارجي.

وبخصوص ملف حقوق الانسان قال النائبة صبورة السيد انها كانت خير داعم لملف حقوق الانسان واكدت كذب ودحض الادعاءات التي تلقى على مصر، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكل أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف، وجسدت المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.