/648953/النائب-أيمن-أبو-العلا-لا-أحد-يستطيع-المزايدة-على-موقف-مصر-بمكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وحلها-من-الجذور-بالحياة-الكريمة-فيديو-وصور

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يستطيع أحد أن يُزايد على موقف الدولة المصرية بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى ضوء جهودها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لكل أبنائها، وتحقيق الحياة الكريمة لكل أبنائها مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة مبادرة غير مسبوقة عالميا.

دوت الخليج يرصد لقاء حقوق الانسان بمجلس النواب بلوران دى بوك جاء ذلك فى كلمته بلقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم بلوران دى بوك - رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات. وأكد على أن مجلس النواب بفصله التشريعى الأول أصدر التشريعات اللازمة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات اللازمة للمواجهة حتى تكون البيئة التشريعية رادعة لكل القائمين على هذه الجريمة، مؤكدا على أن الدولة المصرية انتبهت شكل حاسم لهذا الملف وحققت فيه تطورات كبيرة ولا أحد يزايد على موقفها فى هذا الملف من قريب أو من بعيد. مجلس النواب وملف الهجرة غير الشرعية وأبدى النائب أيمن أبو العلا عدد من التساؤلات على لوران دى بوك - رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر، بشأن ما قدمته الأمم المتحدة للاجئين فى مصر والمهاجرين فى مصر من مختلف دول العالم، والذين يتواجدون بكل حرية وسط جموع المصريين بمختلف المناطق، وتتعامل معهم الدولة المصرية بمفهوم مختلف، فى وقت توجد العديد من الدول الأخرى التى تسفيد من الأمم المتحدة فى ضوء عدد قليل من اللاجئين متسائلا:ماذا قدمت الأمم المتحدة لمصر فى هذا الملف؟

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