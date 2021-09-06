رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض ..(صور)

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استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢١، المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصحبته المستشار حسني عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد سيادته منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

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هذا وقد حضر اللقاء كلٍ من المستشارين الأجلاء:

المستشار / محمود الهجرسي – مدير مكتب فني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة / جيهان كمال - مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار / أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،

حيث أشاد المستشار عبد الله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،

ومن جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وفي سياق اخر استقبل المستشا رعزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، وذلك لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

حيث أكد المستشارعزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية وقيم التسامح والتراحم.

ومن جانبه فقد أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن خالص تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.