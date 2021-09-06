/648956/طارق-رضوان-يشدد-على-ضرورة-تأهيل-المهاجرين-للاندماج-مع-التركيبة-المجتمعية-في-مصر

شدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر، مؤكدا على ان اعداد المهاجرين الشرعيين و غير الشرعيين بلغ ٦.٣ مليون مهاجر و يزيد عن ذلك، و لكنه لا يصل للاعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي تزعم ان العدد يصل الى ما يقرب من ٢٠ مليون.

دوت الخليج يرصد تعليق طارق رضوان بشأن اعداد الهجرة غير الشرعية فى مصر

الهجرة غير الشرعية

و قال النائب الدكتور ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب " لا يزايد احد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية و في استقبال اللاجئين و المهاجرين، لافتا إلى ان هناك جهود تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع حياة كريمة و هو غير مسبوق عالميا.

تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية

و اشار النائب أيمن أبو العلا، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب طارق رضوان مع رئيس لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة، إلى ان عام ٢٠١٦ شهد تغليظ عقوبة الهجرة الغير الشرعية و حدد الفرق بين الجاني و المجني عليه، مطالبا الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية مضيفا " الاتحاد الاوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الاوربية و مصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ و انما باعتباره مواطن .

و قال ابو العلا " أن الدعم المطلوب هو المشاركة لدمجهم في مجال العمالة المصرية و التنمية، مؤكدا أن مصر كانت و ما زالت حاضنة للاخوة في جميع انحاء العالم و شهد الاجتماع استعراض من جانب اللجنة برئاسة طارق رضوان للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل و انشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة و ١٦ مدينة جديدة لاستيعاب الشباب و الزيادة السكانية و خلق فرص عمل جديدة .

كما استهدف الاجتماع استعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.