/648959/الدفع-بـ-4-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-هائل-بشقة-سكنية-في-المهندسين

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق إندلع في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.د

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية في المهندسين

سلم هيدورماتيك

وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية والحماية والمدنية إلى مكان الحريق، وتم استخدم سلم هيدورماتيك، لارتفاع العقار والشقة السكنية عن متناول رجال الحماية المدنية، مما اضطرهم للصعود بالسلم للوصول إلى مصدر النيران بسهولة.

ترجع تفاصيل الحريق عندما كانت تلقي بلاغ إلى شرطة النجدة بالجيزة، من أحد المواطنين يفيد باندلاع حريق كبير، بإحدى الشقق السكنية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات، وفرضت كردونًا أمنيا، وتحاول السيطرة على الحريق.

وفي سياق أخر قررت نيابة المرج الجزئية، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مخزن كاوتش بالمرج في القاهرة، وأخطرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات بشأن الحريق.

الدفع بـ 5 سيارات

وكان تلقى غرفة عمليات قسم شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مخزن كاوتش فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري والحماية المدنية إلى مكان البلاع، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وعلى الفور تمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.