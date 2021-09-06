قاهرين الصعاب.. لقطات مع أبطال مصر للألعاب البارالمبية من داخل أتوبيس الإحتفال

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وصلت منذ قليل بعثة مصر البارالمبية إلي القاهرة، وذلك بعد تأخر الطائرة في الإقلاع من اليابان لمدة ساعة، وكانت بعثة مصر البارالمبية قد انتهت من إجراءات العودة من طوكيو، تمهيدا للوصول فى الحادية عشرة صباح اليوم، الإثنين، ومن المقرر أن يتم استقبال البعثة فى المطار من قِبَل وزارة الشباب والرياضة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شريف عثمان في تصريحات لتحيا مصر:” اشكر الجميع، وسعيد بالفوز والتكريم، اشعر بالفخر لاني حصدت ميدالية فضية لمصر، وان شاء الله ابقي عند حسن ظن الجميع، وانتظروني في باريس 2020”. وتابعت فاصمة عمر في تصريحاتها لتحيا مصر:” مبروك للجميع ، وانا في غاية السعادة، مبروك لمصر”.

تنس الطاولة

تلقي منتخب مصر للتنس الطاولة خسارة أمام منتخب سلوفيكيا بنتيجة 3/0 فى منافسات بارالمبياد طوكيو 2020، ويتكون المنتخب من: سامح عيد وأيمن كمال.

كرة الطائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس من منتخب روسيا بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات، بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والمقامة حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخب الطائرة جلوس 12 لاعباً هم: هشام الشويخ وعبدالنبي عبداللطيف وحسام مسعود وأحمد عبدالجليل ومحمد أبو اليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبو الخير وأحمد عبدالفتاح والسيد موسى.

ألعاب القوى

حصد البطل المصري حماده حسن، المركز الثامن فى منافسات الوثب العالى بفعاليات ألعاب القوى بمسافه ١.٦٩.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.