«مجهزة فنياً ولوجيستياً».. الأحوال المدنية تطلق مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج بطاقات للمواطنين بمنازلهم

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المراكز التكنولوجية المتنقلة

وكذا المناطق الساحلية للمترددين بنطاقها خلال الفترة الصيفية، وذلك بـمحافظات «القاهرة- المرج – الساحل» ، سوهاج «إدفا بمركز شرطة سوهاج – الكولة بمركز شرطة أخميم - المنيا مغاغة – سمالوط - بنى مزار- ملوى ، قنا الكنوز بمركز شرطة نجع حمادى، محافظة مطروح "مدينة مرسى مطروح بجوار قسم شرطة مطروح - مدينة العلمين الجديدة بجوار قسم شرطة العلمين – مارينا بجوار قسم شرطة مارينا».

11 حالة إنسانية

وتم إيفاد مأموريات خارجية لـ «11حالة إنسانية» بالمستشفيات والمنازل لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم مراعاة لظروفهم الصحية ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجهم وتسليمهم لهم.

مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات بدائرة «مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ»، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والإجتماعية.. فضلاً عن العاملين وأعضاء عدد من النوادى الرياضية بالقاهرة.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى القدرات الخاصة» بمقر ديوان عام قطاع الأحوال المدنية وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم ، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.