«الغائب الحاضر».. طرح أغنية «مشكلة جامدة» لشقيق رامي صبري في هذا الموعد

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يستعد الموزع الموسيقي محمد شفيق لطرح أغنية جديدة للراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، تحمل اسم «مشكلة جامدة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «مشكلة جامدة» للفنان الراحل كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري.

محمد شفيق يروج لأغنية مشكلة جامدة

روج شفيق لأغنية «مشكلة جامدة» لكريم صبري من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث أنه طرح البوستر الرسمي للأغنية وعلق عليها مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا.. مشكلة جامدة، كريم صبري".

لتنهال من بعدها التعليقات من متابعيه داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.

أغنية «مشكلة جامدة»

أغنية "مشكلة جامدة" هي ثالث أغنيات كريم صبري، التي طرحت بعد وفاته، وهي من كلمات أيمن عز وألحان كريم صبري وتوزيع ومكساج محمد شفيق.

طرح أغنية قلبي في مشكلة لكريم صبري

وكانت قد طرحت القناة الرسمية للراحل كريم صبري؛ شقيق المطرب رامي صبري ،أمس، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قلبي في مشكلة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «قلبي في مشكلة» من كلمات أيمن عز ومن ألحان كريم صبري، وتعد ثاني اغاني كريم صبري بعد وفاته بعد طرح برفقه شقيقه ديو يحمل اسم «حالة اكتئاب».

نجاح أغنية حالة اكتئاب لرامي صبري وشقيقه

تجاوزت أغنية حالة اكتئاب للمطرب رامي صبري وشقيقه الراحل كريم صبري؛ حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد طرحها بشهر على يوتيوب .

وحققت أغنية حالة اكتئاب مليون و٦٠٠ ألف مشاهدة ؛ ؛ حيث لقت الأغنية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان رامي صبري، قد نشر البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامي صبري علي الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو رامي صبري و كريم صبري شكرا لكل حد شاف فيديو حالة اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".