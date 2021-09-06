بدء محاكمة مرشد الإخوان بديع ومحمود عزت و 77 آخرين بـ«أحداث المنصة»

/648965/بدء-محاكمة-مرشد-الإخوان-بديع-ومحمود-عزت-و-77-آخرين-بـأحداث-المنصة

بدأت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين ، جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جلسات محامة محمد بديع مرش الإخوان أسماء المتهمون والمتهمون فى القضية، هم: محمد بديع والسيد محمود عزت ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى وأسامة يس، وصفوت حجازى وعاصم عبدالماجد ومحمد عفيفى ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة وياسر عبدالتواب ومحمد لطفى ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق وجمال كمال وعامر هدية و59 آخرين. ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. كما وجه للمتهمين تهم أمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابي.

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