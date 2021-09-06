جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصحبته المستشار حسنى عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه.





حضر اللقاء المستشارين محمود الهجرسى مدير مكتب فنى لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجيهان كمال مدير مكتب فنى الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأحمد مرسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. أشاد المستشار عبدالله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذى تقوم به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصرى. من جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصرى وكل الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من القضاء الأعلى يهنئ رئيس النيابة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.