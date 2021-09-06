برلمانى: لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، "لا يستطيع أحد أن يُزايد على موقف الدولة المصرية بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى ضوء جهودها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لكل أبنائها، وتحقيق الحياة الكريمة لكل أبنائها"، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" مبادرة غير مسبوقة عالميًا.





جاء ذلك فى كلمته خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الإثنين مع لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً فى وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

وأكد أبو العلا أن مجلس النواب بفصله التشريعى الأول أصدر التشريعات اللازمة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات اللازمة للمواجهة حتى تكون البيئة التشريعية رادعة لكل القائمين على هذه الجريمة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية انتبهت شكل حاسم لهذا الملف وحققت فيه تطورات كبيرة ولا أحد يزايد على موقفها فى هذا الملف من قريب أو من بعيد.

وطرح النائب عددا من التساؤلات على لوران دى بوك بشأن ما قدمته الأمم المتحدة للاجئين فى مصر والمهاجرين فى مصر من مختلف دول العالم، والذين يتواجدون بكل حرية وسط جموع المصريين بمختلف المناطق، وتتعامل معهم الدولة المصرية بمفهوم مختلف، فى وقت توجد العديد من الدول الأخرى التى تسفيد من الأمم المتحدة فى ضوء عدد قليل من اللاجئين، متسائلاً: ماذا قدمت الأمم المتحدة لمصر فى هذا الملف؟