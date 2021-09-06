جاء ذلك فى كلمته خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الإثنين مع لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً فى وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.
وأكد أبو العلا أن مجلس النواب بفصله التشريعى الأول أصدر التشريعات اللازمة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات اللازمة للمواجهة حتى تكون البيئة التشريعية رادعة لكل القائمين على هذه الجريمة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية انتبهت شكل حاسم لهذا الملف وحققت فيه تطورات كبيرة ولا أحد يزايد على موقفها فى هذا الملف من قريب أو من بعيد.
وطرح النائب عددا من التساؤلات على لوران دى بوك بشأن ما قدمته الأمم المتحدة للاجئين فى مصر والمهاجرين فى مصر من مختلف دول العالم، والذين يتواجدون بكل حرية وسط جموع المصريين بمختلف المناطق، وتتعامل معهم الدولة المصرية بمفهوم مختلف، فى وقت توجد العديد من الدول الأخرى التى تسفيد من الأمم المتحدة فى ضوء عدد قليل من اللاجئين، متسائلاً: ماذا قدمت الأمم المتحدة لمصر فى هذا الملف؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى: لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.