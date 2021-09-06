وصول جثمان سمير الملا إلى مسجد جامعة مصر قبل أداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الدكتور الجراح الفنان سمير الملا إلى مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

جنازة سمير الملا

سمير الملا، طبيب مخ وأعصاب شهير يهوى الفن فاشترك فى العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها "مبروك جالك ولد عام 1978 و "دموع فى عيون وقحه" عام 1980 و"رأفت الهجان"عام 1990 و"الفرار من الحب" عام 2000 و"إغتيال شمس"عام 2010 ومن أفلامه "الإرهاب" عام 1989 و" قشر البندق "عام 1995 و"التوربينى" عام 2007.

وآخر أعماله مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام ويشارك فى بطولته النجم أحمد عيد، لبلبة، خالد زكى، نهال عنبر، محمد إمام، أحمد حلاوة، إنجى وجدان، أمينة خليل، إدوارد، تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.