نشرة أخبار الفن: وفاة الفنان سمير الملا.. أحمد بدير ينضم لحكاية بدون ضمان.. استمرار أزمة حسن شاكوش.. وهذا موعد طرح أغنية مشكلة جامدة لشقيق رامي صبري

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

سمير الملا

رحل عن عالمنا ،فجر اليوم الإثنين، الفنان وجراح الأعصاب الدكتور سمير الملا، تاركًا خلفه رصيد عظيم من الأعمال الفنية التي ظهر في معظمها بمهنته الحقيقية كطبيب.

وشيع جثمان الراحل عقب صلاة ظهر الإثنين من مسجد «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

وحرص الفنان أحمد فلوكس على نعي الراحل، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وقال «فلوكس»، في فيديو نعي «الملا»: «الله يرحمك يا دكتور سمير ويصبر ولادك وبناتك... اتربيت في بيتك وكنت أعشق روحك الطيبة المرحة... الله يرحمك.. الطبيب الإنسان».

أحمد بدير

يشارك الفنان المصري القدير أحمد بدير فى حكاية جديدة تحمل اسم «بدون ضمان»، والتى من المقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» فى موسمة الثانى.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

شقيق رامي صبري

يستعد الموزع الموسيقي محمد شفيق لطرح أغنية جديدة للراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، تحمل اسم «مشكلة جامدة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «مشكلة جامدة» هي ثالث أغنيات كريم صبري، التي طرحت بعد وفاته، وهي من كلمات أيمن عز وألحان كريم صبري وتوزيع ومكساج محمد شفيق.

حسن شاكوش

كشف علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية على هامش ذلك قرار نقابة المهن الموسيقية، السر وراء رفض القابة اعتذار مطرب المهرجانان حسن شاكوش مقابل تحفيف عقوبة رضا البحراوي.

فقال عامر خلال تصريحات صحفية: "حسن شاكوش استخدم إيحائات غير مقبولة، وقال على شعبة مقبولة في مصر أن اللي أبوها طبال بتطلع رقاصة، بينما رضا كان حريص وحذر، ولذلك كان العقاب على مقدار غلطه".

منة فضالي

أطلت الفنانة المصرية منة فضالي على متابعيها بإطلالة رياضية جريئة، أبرزت من خلالها أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، الذي طالما أبهرتنا به.

نشرت فضالي صور سيلفي جديدة من أمام المرآة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وبدت بملابس رياضية، حيث ارتدت بنطال مجسم، ونسقت عليه كروب توب باللون الأسود.

ميار الببلاوي

توفيت ،صباح اليوم الإتنين، والدة الإعلامية والفنانة المصرية ميار الببلاوي، ومن المقرر تشيع جثمان الراحلة عقب صلاة العصر.

أعلنت ميار الببلاوي وفاة والدتها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت في تأثر شديد: "أمي في ذمة الله.. اه".