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على طريقة «مايكل سكوفيلد».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي.. صور

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نجح مسلسل بريزون بريك والذي تم اصداره منذ 15 عاما، في حصد اعجاب الملايين، حيث أن جمهوره لم يقتصر على فئة أو بلد محددة بل جاب العالم بأسره، نظرا لروعة العمل الدرامي الذي حصد إعجاب الأجيال الجديدة.

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دوت الخليج

مسلسل Prison Break

وفي طريقة درامية مشابهة للمسلسل العالمي الشهير Prison Break ، تمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الاثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي إسرائيل، في وقت بدأت قوات الأخيرة عمليات واسعة النطاق بحثا عن الأسرى الفارين، ليقلدو بذلك عصابة مايكل سكوفيلد الذي كانت أيضا تسعى للهروب من السجن عبر نفق تم حفره أسفل الزنازين.

 

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وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت  أن 6 أسرى فلسطينيين حفروا نفقا من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل.

ومن أبرز هؤلاء الفارين، القياي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن.

وبالإضافة إلى الزبيدي، فقد هرب 5 آخرون ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، وحسب المعلومات الأولية، فإن الأسرى الفلسطينيين حفروا النفق على مدى فترة طويلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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