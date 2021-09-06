عصابة السموم البيضاء في قبضة مباحث سوهاج

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نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عناصر تشكيل عصابي بسوهاج

تجار السموم

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قيام 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثانى سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إستهدافهم، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأدوات لتعاطى مخدر الهيروين وميزان حساس و4 هواتف محمولة و 5 ساعات يد ومبلغ مالى .

وبمواجهتهم جهات التحقيق، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

وتم إتخاذ الإجرءات القانونية.

وفي سياق أخر اليوم كشفت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كواليس تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمناً تعدي 3 أشخاص على طالبتين، ومدرب سباحة، دون حدوث ثمة إصابات، خلال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بمديرية أمن الفيوم.

وبالفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين، والمشكو في حقهم، بسبب اللعب داخل النادي الرياضي، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المشكو في حقهم، على الطالبتين بالضرب، وأثناء تدخل مدرب السباحة الموجود داخل النادي لفض الاشتباك تعدوا عليه بالضرب والقذف.

وبعد تقنين الإجراءات اللأزمة، تم القبض على المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أمام رجال مباحث الفيوم بالمشاجرة، أكدوا ما جاء بالفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.