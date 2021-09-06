رسميًا.. الفيفا يصدر بياناً بشأن احداث البرازيل والأرجنتين

/648972/رسميا-الفيفا-يصدر-بيانا--بشأن-احداث-البرازيل-والأرجنتين

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً رسمياً، اكد فيها أسفه للأحداث التي تسببت في تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين.

وبرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشرت البيان قائلاً:"يأسف فيفا للأحداث السابقة لإيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية والتي منعت الملايين من الجماهير حول العالم من الاستمتاع بمباراة بين اثنين من أهم المنتخبات.

تقرير حكم المباراة أرسل إلى فيفا بالفعل، وسيتم دراسة المعلومات بواسطة الهيئات التأديبية المختصة، وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب".

وكان من المقرر أن يدخل منتخب البرازيل مباراته أمس الاحد، أمام نظيره الأرجنتيني في سوبر كلاسيكو جديد يجمع بين قطبي أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر ان آخر مواجهة بين المنتخبين هي نهائي كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل، وحينها نجحت الأرجنتين بالظفر باللقب بالفوز بهدف نظيف.

في التصفيات، يحتل منتخب البرازيل الصدارة برصيد 21 نقطة وتضمن الصعود بنسبة كبيرة للمونديال المقام في قطر، وكللت انتصاراتها بفوز هام على تشيلي بهدف نظيف.

وحقق المنتخب البرازيلي الاولمبي الفوز على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وحقق المنتخب البرازيلي الاولمبي الفوز على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.