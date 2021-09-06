/648977/محمد-عبد-العزيز-يشارك-فى-لقاء-رئيس-بعثة-المنظمة-الدولية-للهجرة-التابع-للأمم-المتحدة-بمصر

شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان ،فى لقاء اللجنة بـ لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت الدور الذي تقوم به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية

لفت النائب محمد عبد العزيز، وكيل حقوق النواب، إلى ما توفره مصر من رعاية كبيرة للاجئين على أرضها، وأهمية العمل على تسهيل عودة اللاجئين القادمين من مناطق النزاعات إلى أوطانهم الأصلية بعد تحقيق الاستقرار الأمني هناك، فضلا عن بحث سبل التعاون المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة محمد عبد العزيز فى لقاء حقوق النواب برئيس بعثة منظمة الهجرة غير الشرعية فى مصر

حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوا، والنائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، والنائب محمد تيسير أمين سر اللجنة، بحضور لوران دي بوك رئيس يبعثة منظمة الهجرة غير الشرعية التابعة للأمم المتحدة فى مصر .

هذا وأكد لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة إن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة فى هذا الأمر.

جاء ذلك فى كلمتع أثناء استقباله من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة، ظهر اليوم الاثنين لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

وأشار الي أن مصر تقود المنطقة فى هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنأ الحكومة والبرلمان بما انجزوه فى هذا الصدد.

و اضاف رئيس اللجنة للهجرة "المهاجرون يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمصرين، فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التى تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".