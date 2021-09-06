/648978/وحشتيني-أوي-هند-صبري-تحيى-الذكرى-الـ87-لميلاد-الراحلة-رجاء-الجداوي

تحل اليوم الذكرى السابعة والثامنين لميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد إحتفال هند صبري بميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

هند صبري تحتفل بذكر ميلاد رجاء الجداوي

حرصت الفنانة هند صبري على الإحتفال بذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي رغم رحيلها، اذ نشرت صورة تجمعهما عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: " عيد ميلادك فى الجنة .. وحشتيني أوي”.

هند صبري تحتل المركز الثاني لقائمة أفضل 100 فيلم سينمائي للمرأة

الجدير بالذكر، أنه احتلت الفنانة هند صبري والفنانة الراحلة سعاد حسني المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري تزامنًا مع اليوم الخميس على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

هند صبري تقدم البطولة النسائية أمام أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة

فيما شاركت الفنانة هند صبري في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.