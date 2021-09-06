يقوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين الموافق 6- 9 2021 ، بعقد مؤتمر صحفي من اجل الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢١.
دوت الخليج
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢١
ومن المقرر بدء المؤتمر الصحفي من اجل الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢١، الساعة واحدة والنصف، اليوم الاثنينـ برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢١
ويكون المؤتمر بحضور كل من السيد عطا المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم، حيث سيتم إعلان موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية، كما ما يتم إعلان موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية.
هذا وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي سيكون من المقرر أن تطلق وزارة التعليم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg .
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